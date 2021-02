Muore di Covid-19 nell’ospedale dove ha lavorato per 20 anni. Voleva tornare ad aiutare i malati (Di domenica 7 febbraio 2021) Un’infermiera è morta di coronavirus nell’ospedale in cui lavorava da quasi vent’anni. Estrella Catalan, 52 anni, è deceduta venerdì al Norfolk and Norwich University Hospital (NNUH), dove si trovava ricoverata in terapia intensiva. La morte dell’infermiera ha suscitato grande commozione nei colleghi del pronto soccorso, dato che Estrella era “enormemente amata”. Lavorava in ospedale dal settembre 2002. Di recente, la 52enne aveva anche espresso il suo desiderio di riprendersi il prima possibile dalla malattia e di rientrare a lavoro per curare le persone affette da coronavirus, anche svolgendo turni extra in reparto. Sam Higginson, amministratore delegato del plesso ospedaliero, ha detto al Mirror che Estrella era davvero “una persona meravigliosa” e un’infermiera “premurosa e coscienziosa, che amava ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 7 febbraio 2021) Un’infermiera è morta di coronavirusin cui lavorava da quasi vent’. Estrella Catalan, 52, è deceduta venerdì al Norfolk and Norwich University Hospital (NNUH),si trovava ricoverata in terapia intensiva. La morte dell’infermiera ha suscitato grande commozione nei colleghi del pronto soccorso, dato che Estrella era “enormemente amata”. Lavorava in ospedale dal settembre 2002. Di recente, la 52enne aveva anche espresso il suo desiderio di riprendersi il prima possibile dalla malattia e di rientrare a lavoro per curare le persone affette da coronavirus, anche svolgendo turni extra in reparto. Sam Higginson, amministratore delegato del plesso ospedaliero, ha detto al Mirror che Estrella era davvero “una persona meravigliosa” e un’infermiera “premurosa e coscienziosa, che amava ...

