Milan, attacco da record: 45 gol in 21 partite, ecco da quanto non accadeva (Di domenica 7 febbraio 2021) Le quattro reti segnate al Crotone hanno fatto lievitare l'attacco del Milan a 45 gol dopo 21 gare di campionato Il Milan ha passeggiato sul Crotone a San Siro riprendendosi con merito la testa della classifica. Ibrahimovic e Rebic (una doppietta a testa) sono stati i mattatori del match che hanno permesso all'attacco rossonero di lievitare a 45 gol fatti. Numeri impressionanti e che – come riporta Opta – non si vedevano da 15 anni dalle parti di Milanello. La squadra di Pioli ha fatto 45 gol in 21 partite, mentre nella stagione 2005/2006 furono 47. 45 – Era dalla stagione 2005/06 che il #Milan non realizzava 45 gol dopo le prime 21 gare stagionali in #SerieA – 47 in quel caso. Tornado.#MilanCrotone #SerieATIM — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 7,

