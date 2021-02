Licenziamento per chi trascorre le ferie all’estero e al rientro va in quarantena precauzionale (Di domenica 7 febbraio 2021) Licenziamento per un dipendente che va in ferie all’estero e al rientro non può tornare al lavoro perché deve svolgere un periodo precauzionale di quarantena obbligatoria (quella prevista per tutte le persone in arrivo da alcuni paesi stranieri) anche in assenza di contagio da Covid: questo periodo va qualificato come assenza ingiustificata. Con questa decisione, certamente molto forte, una recente ordinanza del Tribunale di Trento ha scatenato un’accesa polemica, non solo tra gli esperti del diritto. Molte persone sui social media hanno gridato allo scandalo, criticando aspramente la decisione: è stato sostenuto che questa pronuncia violerebbe il diritto alle ferie, che sarebbe una forma di indebita intromissione nella vita personale del dipendente o addirittura ... Leggi su open.online (Di domenica 7 febbraio 2021)per un dipendente che va ine alnon può tornare al lavoro perché deve svolgere un periododiobbligatoria (quella prevista per tutte le persone in arrivo da alcuni paesi stranieri) anche in assenza di contagio da Covid: questo periodo va qualificato come assenza ingiustificata. Con questa decisione, certamente molto forte, una recente ordinanza del Tribunale di Trento ha scatenato un’accesa polemica, non solo tra gli esperti del diritto. Molte persone sui social media hanno gridato allo scandalo, criticando aspramente la decisione: è stato sostenuto che questa pronuncia violerebbe il diritto alle, che sarebbe una forma di indebita intromissione nella vita personale del dipendente o addirittura ...

