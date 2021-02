La rivincita di Handa | primo poker stagionale di clean sheet per l' Inter

(Di domenica 7 febbraio 2021) L'attacco dell'resta il migliore del campionato, ma Conte si gode pure la tenuta di una difesa che in campionato non subisce reti da quattro partite - mai successo in questa stagione - e che a ...

La Gazzetta dello Sport

Garella ? L'ultimo pallone raccolto danella propria porta risale al 10 gennaio scorso. Minuto 86' di Roma - Inter, nerazzurri in vantaggio ma anche in affanno, cross di Villar, Mancini vince ...I bianconeri si prendono una, passano con un doppio Ronaldo, cinico e concreto, nella ..., quanti sfottò! Attivati a solo 1,99' al mese per sempre anziché 5,99' ! Cosa include: Ogni ...Il derby d'Italia è in buone mani. Buonissime. Il totem del calcio mondiale Gianluigi Buffon che a 43 anni compiuti non ha affatto voglia di mollare da una parte, e Samir Handanovic, anni 36, uno dei ...