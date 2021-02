Inter | la Covisoc chiede chiarimenti | Suning assicura di onorare gli impegni finanziari

(Di domenica 7 febbraio 2021) L’di Antonio Conte, che in campionato continua a viaggiare a mille, sta però attraversando una delicata questione societaria. Secondo quanto scrive La Repubblica, la società nerazzurra è stata messa sotto la lente d’ingrandimento della. La commissione di vigilanza sulle squadre professionistiche, che ha il compito di sorvegliare la soliditàa dei club di Serie A, ha chiestoin merito soprattutto alla vicenda dello slittamento dei pagamenti di alcune mensilità. L’, dal canto suo, hato che avrebbe offerto garanzie sulla possibilità diglifino a giugno, con un esborso da circa 195 milioni di euro. Tutto questo, però, non cambia il fatto che ...

La questione societaria dell'si arricchisce di nuovi dettagli. Secondo quanto scrive Repubblica, il club nerazzurro è nel mirino della, la ...... continua a preoccupare la difficile situazione finanziaria dell'. La crisi di Suning è finita sotto i riflettori della, la commissione di vigilanza che monitora la solidità finanziaria ...