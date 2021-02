India | crolla un ghiacciaio su un lago artificiale e l’onda d’acqua scavalca la diga | 150 dispersi

(Di domenica 7 febbraio 2021) Un disastro simile al Vajont del 1963, ha colpito l’, nella zona dell’Himalaya. Una parte di unvicino al Parco nazionale del Nanda Devi si è staccato ed è precipitato in un fiumeno, provocando l’innalzamento delle acque che hanno travolto ponti e strade, superando una. Secondo le autoritàne, citate dai media locali, si temono dai 100 ai 150 morti nel distretto di Chamoli, nello stato di Uttarakhand. Il governo centrale ha disposto l’invio dell’esercito per i primi soccorsi. L’Uttarakhand è soggetto a questo tipo di disastri: nel 2013 piogge monsoniche eccezionali provocarono oltre 6 mila vittime. Le immagini trasmesse dai canali televisivi locali e pubblicate dall’agenzia di stampa ‘Anì hanno mostrato le acque del fiume Alaknanda, alimentate da questo ...

Corriere : India come il Vajont, ghiacciaio crolla su un fiume: l'onda di piena travolge in pieno ... - MediasetTgcom24 : India, crolla parte di un ghiacciaio dell'Himalaya: si temono vittime #Himalaya

- Insi è staccata una parte di un ghiacciaio dell'Himalaya. Il ghiaccio è precipitato in un lago artificiale provocando l'innalzamento dell'acqua che ha travolto ponti e strade, superando una ...Insi è staccata una parte di un ghiacciaio dell' Himalaya. Il ghiaccio è precipitato in un fiume provocando l'innalzamento dell'acqua che ha travolto ponti e strade, superando una diga. Le ...Un disastro simile a a quello del Vajont del 1963. Si teme per la sorte dei numerosi operai che lavorano nella centrale elettrica [VIDEO] ...Le autorità temono diverse vittime in quanto, secondo i media, almeno 150 operai che lavorano in una centrale elettrica, sarebbero stati travolti dalle acque ...