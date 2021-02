Immobile salva la Lazio | 1 - 0 al Cagliari e la Champions si avvicina

SmorfiaDigitale : Marin sfiora il vantaggio, Cragno salva su Immobile! Lazio-Cagliari 0-0 LIVE - IoNascoQui : Immobile e si salva ancora Cragno - madliber : @UtherPe1 @fabriziobarca Ma il governo che muove dall'alto per sostituire il governo immobile, poi me lo salva il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile salva

Alla fine è la Lazio ad avere la meglio: all'ora di gioco, alla prima buona occasione, Milinkovic - Savic fa da sponda in area di rigore e serve, bravissimo a battere Cragno in uscita. La ...E per, che si costruisce la conclusione saltando il diretto avversario e col mancino ... La squadra di Di Francesco siin angolo con Zappa. 5'st Il copione della gara non è cambiato. ...Cragno 6,5: Come spesso gli capita, è il migliore dei suoi. Tiene in piedi la baracca fin quando può, opponendosi a Luis Alberto e due volte a Immobile, prima di arrendersi allo stesso attaccante dopo ...La Lazio batte il Cagliari 1-0 grazie a un gol di Immobile su assist di Milinkovic. Acerbi e Godin giganteggiano, delude Luis Alberto. Le pagelle per il fantacalcio La 21^ giornata del campionato di S ...