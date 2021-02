Il battesimo con immersione | neonato muore con acqua nei polmoni

(Di domenica 7 febbraio 2021) La tragedia in Romania, dove il rito delortodosso prevede l’per tre volte. Ilè morto per arresto cardiaco. In Romania la percentuale di cristiani ortodossi è ben dell’86,3%, praticamente quasi il totale della popolazione. La religione ortodossa ha dei riti estremamente tradizionali ed antichi, fra i quali anche ilper. Purtroppo per questa storia arrivata dalla città romena di Suceava, nella regione della Bucovina, ilha portato una tragedia involuta. Nella chiesa della città, intitolata ai Santi Costantino ed Elena, unha infatti subito un arresto cardiaco dopo ilcon rito ortodosso, che prevede l’per tre volte ...

