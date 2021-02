Ibrahimovic a segno con il Crotone: gol numero 500 per il calciatore (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA – Minuto numero 30 del primo tempo, il Milan sfida in casa il Crotone con l’obiettivo di replicare alla vittoria dell’Inter, momentaneamente al primo posto in classifica, quando Leao serve a Ibrahimovic il pallone dell’1-0. Non una rete qualsiasi per l’attaccante svedese, alla marcatura numero 500 in carriera. Leggi su dire (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA – Minuto numero 30 del primo tempo, il Milan sfida in casa il Crotone con l’obiettivo di replicare alla vittoria dell’Inter, momentaneamente al primo posto in classifica, quando Leao serve a Ibrahimovic il pallone dell’1-0. Non una rete qualsiasi per l’attaccante svedese, alla marcatura numero 500 in carriera.

