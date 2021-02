Highlights e gol Lazio-Cagliari 1-0 | Serie A 2020 2021 VIDEO

acmilanyouth : Quarta vittoria stagionale in campionato per il #MilanPrimavera: a decidere #MilanSassuolo sono i gol di Tonin e Ol… - CorriereUmbria : Lazio-Cagliari 1-0, gol e highlights: decide Immobile | Video #LazioCagliari #Immobile #gol #video #SerieA… - sportli26181512 : Sheffield United-Chelsea 1-2: Finisce 2-1 la sfida tra Chelsea e Sheffield United, match valido per la ventitreesim… - MariolinaMosca : RT @marziodimezza: Contro il malumore dopo l’ennesimo flop del nostro Napoli guardo gli highlights dei gol di Cavani, Hamsik, Lavezzi... E… - DiMarzio : Il poker del #ManCity in casa del #Liverpool, tra la doppietta di #Gundogan e gli errori di #Alisson -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Il Foggia espugna Potenza grazie a undi Del Prete in avvio e si consolida in zona playoff nel girone C di serie C. Ecco glidel match:TRENTO . Pareggio amarissimo per il Trento . Avanti in casa per 3 - 1, i gialloblù gettano però via la vittoria in pieno recupero. Il fanalino di coda Chions strappa un punto di disperazione al ...VIDEO - Lazio-Cagliari: highlights, gol e azioni salienti del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 ...Di seguito il video con gli highlights del gol. Partita ben giocata dai padroni di casa, che hanno tirato in porta 10 volte, centrando 6 volte il bersaglio. Il risultato avrebbe potuto essere più ...