Governo: Draghi lavora a 'sintesi', rebus su squadra/Adnkronos (3) (Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) - Teresa Bellanova resta il nome in pole per Italia Viva. Una delle pochissime donne che continua a circolare nel totonomi. Come sempre. Da ieri si è aggiunto quello di Emma Bonino legata, tra l'altro, a Draghi da un rapporto di stima e affetto. Mentre si fanno anche i nomi tre azzurre, tutte già ex ministre: le capigruppo Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini e la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna. C'è poi il capitolo Leu dove le due anime - quella 'bersaniana' di Articolo Uno e quella di Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni - potrebbero avere sensibilità diverse sul via libera a un Governo con la Lega. Per Arturo Scotto, coordinatore di Art.1, quello che "è fondamentale è preservare l'alleanza Pd-M5SLeu". Non è escluso un nuovo tavolo -come quello convocato nei giorni scorsi da Zingaretti- nelle prossime ...

