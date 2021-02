GF Vip, arriva la reazione dei concorrenti dopo la squalifica di Alda D’Eusanio: cos’è successo (Di domenica 7 febbraio 2021) GF Vip, dopo la squalifica di Alda D’Eusanio avvenuta ieri, arriva la reazione dei concorrenti: avete visto cos’è successo? Ormai è ben noto, nella giornata di ieri, sabato 6 febbraio, è avvenuta l’espulsione immediata di Alda D’Eusanio. Venerdì scorso si era già affrontato un provvedimento per la giornalista, dopo che aveva utilizzato un termine non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 7 febbraio 2021) GF Vip,ladiavvenuta ieri,ladei: avete visto? Ormai è ben noto, nella giornata di ieri, sabato 6 febbraio, è avvenuta l’espulsione immediata di. Venerdì scorso si era già affrontato un provvedimento per la giornalista,che aveva utilizzato un termine non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

