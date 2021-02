Due volontari che salvavano cani e gatti sono morti in un incidente (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Due volontari dell'Enpa sono morti in un incidente nel tratto nord dell'A14, all'altezza del comune pesarese di Gradara. Elisabetta Barbieri, 62 anni di Rho, notissima attivista dell'ente nazionale protezione animali, e l'autista del furgone, Federico Tonin, 47 anni Cuggiono (Milano), sono le vittime. Con loro c'era un terzo volontario, che in un primo momento era stato dato tra le vittime dopo il trasferimento in ospedale; l'uomo invece secondo fonti sanitarie invece è ricoverato al 'Bufalini' di Cesena con una prognosi di 30 giorni. Lo schianto è avvenuto intorno alle 5.30: due automezzi pesanti si sono tamponati in autostrada. Un mezzo è finito di traverso sulla corsia, colpito in pieno dal furgone che seguiva i due mezzi pesanti a poca distanza. I ... Leggi su agi (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Duedell'Enpain unnel tratto nord dell'A14, all'altezza del comune pesarese di Gradara. Elisabetta Barbieri, 62 anni di Rho, notissima attivista dell'ente nazionale protezione animali, e l'autista del furgone, Federico Tonin, 47 anni Cuggiono (Milano),le vittime. Con loro c'era un terzoo, che in un primo momento era stato dato tra le vittime dopo il trasferimento in ospedale; l'uomo invece secondo fonti sanitarie invece è ricoverato al 'Bufalini' di Cesena con una prognosi di 30 giorni. Lo schianto è avvenuto intorno alle 5.30: due automezzi pesanti sitamponati in autostrada. Un mezzo è finito di traverso sulla corsia, colpito in pieno dal furgone che seguiva i due mezzi pesanti a poca distanza. I ...

