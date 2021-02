Costantino della Gherardesca, (si) conferma a Pekin Express (Di domenica 7 febbraio 2021) Costantino della Gherardesca Pechino Express – anzi, Pekin Express – sarà ancora condotto da Costantino della Gherardesca. Covid permettendo. A confermare il proprio ritorno alla guida del reality itinerante, traslocato dalla Rai e acchiappato da Sky con il suo titolo originale, è stato il diretto interessato nell’odierna ospitata a Domenica In. Intervistato da Mara Venier, l’attuale giudice de Il Cantante Mascherato ha parlato dei propri progetti futuri. “Ricomincerò a fare sia in Rai che altrove, programmi in esterna” ha affermato. E alla specifica domanda della conduttrice su Pekin Express ha risposto: “Si rifarà, però stiamo aspettando il Covid. Non sappiamo ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 7 febbraio 2021)Pechino– anzi,– sarà ancora condotto da. Covid permettendo. Are il proprio ritorno alla guida del reality itinerante, traslocato dalla Rai e acchiappato da Sky con il suo titolo originale, è stato il diretto interessato nell’odierna ospitata a Domenica In. Intervistato da Mara Venier, l’attuale giudice de Il Cantante Mascherato ha parlato dei propri progetti futuri. “Ricomincerò a fare sia in Rai che altrove, programmi in esterna” ha affermato. E alla specifica domandaconduttrice suha risposto: “Si rifarà, però stiamo aspettando il Covid. Non sappiamo ...

Notiziedi_it : Costantino della Gherardesca: “Vittima di bullismo al collegio perché ero gay” - Th_Dm4570 : @dianacalibana @sammieajo @ArturoB23022138 Non lo dubito. Mi vengono in mente i critici della Donazione di Costanti… - lanza_oreste : 'In the end', il libro della lucana Rosanna Costantino - giornali_it : Costantino Della Gherardesca: “Bullizzato perché gay, ho reagito facendomi cacciare dal collegio” #7febbraio… - zazoomblog : Domenica In Costantino Della Gherardesca e l’AIDS: il drammatico racconto - #Domenica #Costantino #Della -