C'è posta per te:Anna ama un uomo di 27 anni più grande e il padre non vuole più vederla. Sul web il pubblico non si trattiene

La puntata di sabato 6 febbraio di "C'è posta per te" ci ha regalato tante emozioni e tra lacrime e sorrisi, il famoso programma di Maria De Filippi, riesce ad accompagnare allegramente il pubblico di canale 5. Molte le storie portate in onda durante questo sabato sera, ma una tra tutte ha colpito tantissimo gli spettatori da casa. Stiamo parlando di quella vissuta da una ragazza di nome Anna che, si è rivolta al famoso programma, per chiedere perdono al proprio padre. Anna vorrebbe il sostegno della sua famiglia e poter vivere la sua storia con Antonio serenamente, state guardando la quinta puntata di #CepostaPerTe? pic.twitter.com/qq8x7nEOGI — Witty TV (@WittyTV) February 6, 2021 La vicenda è legata ad un intreccio amoroso, Anna infatti si è innamorata di ben 27 anni più grande.

