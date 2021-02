Calcio, l’ex Pandev: “Con il Napoli vittoria di un altro sapore” (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Durante il match di ieri sera il Genoa ha superato il Napoli per 2 a 1. Uno straripante Goran Pandev e le parate di Mattia Perin sono state decisive per la vittoria rossoblù. l’ex Napoli, autore della doppietta ha così commentato ai microfoni di Genoa Channel: “Sono contento e felice ma soprattutto per la squadra perché abbiamo fatto una grandissima partita e meritato i tre punti. Vincere contro una grande squadra non è facile però abbiamo dimostrato tutto il nostro valore, ci siamo impegnati al massimo e abbiamo vinto meritatamente. I gol sono anche merito dei miei compagni che mi hanno fatto due assist bellissimi. La vittoria contro il Napoli ha un sapore molto importante per noi. E’ una vittoria ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Durante il match di ieri sera il Genoa ha superato ilper 2 a 1. Uno straripante Gorane le parate di Mattia Perin sono state decisive per larossoblù., autore della doppietta ha così commentato ai microfoni di Genoa Channel: “Sono contento e felice ma soprattutto per la squadra perché abbiamo fatto una grandissima partita e meritato i tre punti. Vincere contro una grande squadra non è facile però abbiamo dimostrato tutto il nostro valore, ci siamo impegnati al massimo e abbiamo vinto meritatamente. I gol sono anche merito dei miei compagni che mi hanno fatto due assist bellissimi. Lacontro ilha unmolto importante per noi. E’ una...

