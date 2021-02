Biden durissimo contro Xi Jinping | in lui non c' è un briciolo di democrazia All' Iran | basta arricchire uranio

zazoomblog : Biden durissimo contro Xi Jinping: in lui non cè un briciolo di democrazia. AllIran: basta arricchire uranio -… -

Gli Stati Uniti sono pronti a una forte concorrenza con la Cina ma non vogliono un conflitto fra le due potenze, afferma in un'intervista alla Cbsche non risparmia critiche a Xi Jinping: "E' ...Una falsa partenza si è dovuta registrare proprio il giorno dell'insediamento dia seguito di uncomunicato del presidente della Conferenza episcopale americana, l'arcivescovo di Los ...News: il primo canale all news italiano. Scopri le ultime notizie in tempo reale. News e aggiornamenti su politica, cronaca, esteri, economia, sport e attualità.Il neo presidente usa toni duri contro Xi Jinping: ' in lui non cè un briciolo di democrazia', Pechino resta il competitor numero uno e a Teheran promette di sospendere le sanzioni in cambio dello sto ...