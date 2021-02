Ascolti tv sabato 6 febbraio 2021: Affari tuoi, C’è posta per te, Cattivissimo me 2, dati Auditel e share (Di domenica 7 febbraio 2021) Ascolti Tv sabato 6 febbraio 2021, vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv sabato 6 febbraio 2021: dati Auditel e share ieri sera in televisione Qual è stato il programma tv più visto ieri sera? Ecco i dati di ascolto e share dei programmi e film tv in onda sabato 6 febbraio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021)Tv, vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tvieri sera in televisione Qual è stato il programma tv più visto ieri sera? Ecco idi ascolto edei programmi e film tv in onda...

CorriereCitta : #Ascoltitv sabato 6 febbraio 2021: Affari tuoi, C'è posta per te, - Teresa75641417 : @Delena46169552 Ehhh però mi fa salire il sangue al cervello se la prendesse con quelli che contano negli ascolti c… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2586 — Ascolti da domenica 31 gennaio a sabato 6 febbraio 2021: stabile su ottimi v… - zazoomblog : Ascolti tv sabato 6 febbraio: Affari Tuoi C’è Posta per te L’ultimo bacio - #Ascolti #sabato #febbraio: #Affari - calabi__yau : é normale che di sabato sera a mezzanotte io ascolti Battisti nel letto, oppure no? chiedo -