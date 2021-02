Altro che la D’Eusanio, al Grande Fratello Vip cercano apposta lo scandalo e poi fingono di indignarsi (Di domenica 7 febbraio 2021) Alla fine, senza tante valutazioni, consultazioni tra autori o votazioni del pubblico i cui esiti vengono dati in diretta, Alda D’Eusanio è stata espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato. Ha insinuato che Laura Pausini sia vittima di violenza domestica. Inutile dire che la Pausini ha annunciato azioni legali, e direi anche legittimamente. Ora, ci si potrebbe soffermare sul personaggio D’Eusanio o sull’inopportunità di raccontare pettegolezzi di questa gravità davanti a una telecamera, ma non è questo il punto. Il punto è che il problema non è il singolo episodio, il problema è endemico. La raffica di espulsioni, di episodi desolanti, di fatti squallidi a cui si è assistito quest’anno al Grande Fratello Vip – e non solo al Grande Fratello ... Leggi su tpi (Di domenica 7 febbraio 2021) Alla fine, senza tante valutazioni, consultazioni tra autori o votazioni del pubblico i cui esiti vengono dati in diretta, Aldaè stata espulsa dalVip con effetto immediato. Ha insinuato che Laura Pausini sia vittima di violenza domestica. Inutile dire che la Pausini ha annunciato azioni legali, e direi anche legittimamente. Ora, ci si potrebbe soffermare sul personaggioo sull’inopportunità di raccontare pettegolezzi di questa gravità davanti a una telecamera, ma non è questo il punto. Il punto è che il problema non è il singolo episodio, il problema è endemico. La raffica di espulsioni, di episodi desolanti, di fatti squallidi a cui si è assistito quest’anno alVip – e non solo al...

