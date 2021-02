Affitti, nel 2020 canoni -7,5% e valori tornati al 2016 (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'effetto dell'ampliata offerta di mercato e della ridotta richiesta da parte degli inquilini, rispetto ad anni “normali”, si notano sui canoni di affitto, in calo mediamente del -7,5%. Il dato emerge dal report sull'andamento dei canoni di affitto pubblicato da Solo Affitti, network leader sul mercato della locazione, che specifica come il calo sia generalizzato per tutti i tagli immobiliari, con punte negative per i trilocali (-8%), che soffrono di una minore richiesta, e meno marcati per i quadrilocali e gli immobili più spaziosi (-7,2%), che invece risultano in crescita nelle preferenze degli inquilini.La riduzione dei canoni risulta diversa a seconda della dimensione urbana: molto pronunciato nelle grandi città (-9,5%), dove l'offerta è cresciuta maggiormente e la riduzione della domanda di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'effetto dell'ampliata offerta di mercato e della ridotta richiesta da parte degli inquilini, rispetto ad anni “normali”, si notano suidi affitto, in calo mediamente del -7,5%. Il dato emerge dal report sull'andamento deidi affitto pubblicato da Solo, network leader sul mercato della locazione, che specifica come il calo sia generalizzato per tutti i tagli immobiliari, con punte negative per i trilocali (-8%), che soffrono di una minore richiesta, e meno marcati per i quadrilocali e gli immobili più spaziosi (-7,2%), che invece risultano in crescita nelle preferenze degli inquilini.La riduzione deirisulta diversa a seconda della dimensione urbana: molto pronunciato nelle grandi città (-9,5%), dove l'offerta è cresciuta maggiormente e la riduzione della domanda di ...

