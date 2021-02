Accoltellata in strada nel Milanese, morta in ospedale (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ morta, nonostante un disperato intervento chirurgico, la donna di 47 anni che è stata soccorsa, oggi pomeriggio, dopo essere stata Accoltellata a Pedriano di San Giuliano Milanese in strada dopo... Leggi su feedpress.me (Di domenica 7 febbraio 2021) E’, nonostante un disperato intervento chirurgico, la donna di 47 anni che è stata soccorsa, oggi pomeriggio, dopo essere stataa Pedriano di San Giulianoindopo...

Adnkronos : Milano, morta la donna accoltellata per strada - Gaebaldi : Una donna di 47 anni è stata accoltellata questo pomeriggio su una strada provinciale di San Giuliano Milanese nell… - LiberoReporter : San Giuliano Milanese: assassinata donna albanese, accoltellata per strada - occhio_notizie : La donna, di origine #albanese, regolare in Italia con precedenti, è stata trasportata all'ospedale #Humanitas ma i… - zazoomblog : Milano: donna accoltellata per strada muore in ospedale (2) - #Milano: #donna #accoltellata #strada -