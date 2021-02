Virata di bordo, di Titina de Filippo, in onda su Rai 5 (Di sabato 6 febbraio 2021) Virata di bordo è la commedia divisa in tre atti che andrà in onda su Rai 5, dalla grande penna di Titina de Filippo. Cast e trama Nel cast grandi attori teatrali come Nino Taranto, Isa Danieli, Angela Luce. In una casa di paoneggiatori senza scrupoli entra il grande Aristide Contelmo, comandante di navi che oltre a vantare una grande eredità, è stato vittima di una vita e di una esperienza molto tormentata. A dargli molte preoccupazioni dopo la morte dei primi due figli, è il terzo e giovane figlio Armando, il quale si è votato al mutismo dopo aver scoperto di non essere figlio all’antico marinaio, ma frutto di una relazione adulterina della madre. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 6 febbraio 2021)diè la commedia divisa in tre atti che andrà insu Rai 5, dalla grande penna dide. Cast e trama Nel cast grandi attori teatrali come Nino Taranto, Isa Danieli, Angela Luce. In una casa di paoneggiatori senza scrupoli entra il grande Aristide Contelmo, comandante di navi che oltre a vantare una grande eredità, è stato vittima di una vita e di una esperienza molto tormentata. A dargli molte preoccupazioni dopo la morte dei primi due figli, è il terzo e giovane figlio Armando, il quale si è votato al mutismo dopo aver scoperto di non essere figlio all’antico marinaio, ma frutto di una relazione adulterina della madre. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

AntoniettaDAnd5 : RT @raicinque: A #StardustMemories omaggio a #NinoTaranto a 35anni dalla scomparsa con la commedia in 3atti “Virata di bordo” in onda oggi… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per il Grande Teatro in TV di Nino Taranto del 6 febbraio alle 16 su Rai 5: “Virata di bordo”) Segu… - heyyoIetsgo : RT @raicinque: A #StardustMemories omaggio a #NinoTaranto a 35anni dalla scomparsa con la commedia in 3atti “Virata di bordo” in onda oggi… - hack_stefano : RT @raicinque: A #StardustMemories omaggio a #NinoTaranto a 35anni dalla scomparsa con la commedia in 3atti “Virata di bordo” in onda oggi… - MutiLeonilde : RT @raicinque: A #StardustMemories omaggio a #NinoTaranto a 35anni dalla scomparsa con la commedia in 3atti “Virata di bordo” in onda oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Virata bordo Virata di bordo, di Titina de Filippo, in onda su Rai 5

Virata di bordo è la commedia divisa in tre atti che andrà in onda su Rai 5, dalla grande penna di Titina de Filippo. Cast e trama Nel cast grandi attori teatrali come Nino Taranto, Isa Danieli, ...

Coppa America: Luna Rossa vola in Finale!

Da questo momento in poi, Luna Rossa consoliderà bordo dopo bordo il suo vantaggio, marcando ogni virata degli americani, con un distacco che cresce dai 13' della prima bolina fino ai 35' misurati ...

Omaggio a Nino Taranto RAI - Radiotelevisione Italiana Nino Taranto, omaggio ad un campione del teatro

Nino Taranto è stato uno dei più eclettici attori napoletani del Novecento. Era quello coi capelli ricciuti e impomatati, il naso aquilino, la camminata col sedere un po' sporgente, il genere tra café ...

Nino Taranto, la nobile spalla: la tv rende omaggio a un campione del teatro

Per il 35esimo anniversario della scomparsa dell'artista, Rai 5 mette in onda una quadrilogia di suoi successi in prosa ...

diè la commedia divisa in tre atti che andrà in onda su Rai 5, dalla grande penna di Titina de Filippo. Cast e trama Nel cast grandi attori teatrali come Nino Taranto, Isa Danieli, ...Da questo momento in poi, Luna Rossa consolideràdopoil suo vantaggio, marcando ognidegli americani, con un distacco che cresce dai 13' della prima bolina fino ai 35' misurati ...Nino Taranto è stato uno dei più eclettici attori napoletani del Novecento. Era quello coi capelli ricciuti e impomatati, il naso aquilino, la camminata col sedere un po' sporgente, il genere tra café ...Per il 35esimo anniversario della scomparsa dell'artista, Rai 5 mette in onda una quadrilogia di suoi successi in prosa ...