Tommaso Zorzi, stoccata a Giulia Salemi: "Non vado avanti perché mi faccio un finalista", Prelemi insorgono (Di sabato 6 febbraio 2021) Per Tommaso Zorzi, Giulia Salemi è tutt'altro che un'amica, piuttosto una "buona conoscente". Lo ha detto e ribadito ieri nel corso di una nuova puntata del GF Vip e continua a dimostrarlo anche nelle sue esternazioni. Adesso però ai Prelemi proprio non piace una sferrata che Zorzi ha riservato all'influencer power e che potrebbe compromettere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

