Toh, che super Firenze: stoppata la corsa di Chieri (Di domenica 7 febbraio 2021) Firenze - Chieri 3 - 1 (23 - 25, 25 - 20, 25 - 21, 26 - 24) — La Firenze che non ti aspetti, risorge improvvisamente e mette fine alla serie positiva di Chieri che si blocca dunque dopo cinque ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 febbraio 2021)3 - 1 (23 - 25, 25 - 20, 25 - 21, 26 - 24) — Lache non ti aspetti, risorge improvvisamente e mette fine alla serie positiva diche si blocca dunque dopo cinque ...

