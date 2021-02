Super-G maschile Garmisch 2021, risultati e classifica: vince Kriechmayr, quinto Innerhofer (Di sabato 6 febbraio 2021) vincent Kriechmayr vince il Super-G di Garmisch-Partenkirchen, Germania, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020/2021. L’austriaco guida la classifica con il tempo di 1’12’’68, precedendo il connazionale Matthias Mayer (+0?17) e lo svizzero Marco Odermatt (+0?49). Ennesimo buon piazzamento per Christof Innerhofer che è quinto con 68 centesimi di ritardo. Leggermente più indietro Dominik Paris, vincitore ieri in discesa, con 76 centesimi di distacco dalla testa (ottavo tempo). Nelle retrovie stanzia Emanuele Buzzi A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO La classifica tempi (in aggiornamento) 1° Kriechmayr 2° Mayer 3° Odermatt 4° Allegre 5° Innerhofer. ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021)ntil-G di-Partenkirchen, Germania, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino2020/. L’austriaco guida lacon il tempo di 1’12’’68, precedendo il connazionale Matthias Mayer (+0?17) e lo svizzero Marco Odermatt (+0?49). Ennesimo buon piazzamento per Christofche ècon 68 centesimi di ritardo. Leggermente più indietro Dominik Paris, vincitore ieri in discesa, con 76 centesimi di distacco dalla testa (ottavo tempo). Nelle retrovie stanzia Emanuele Buzzi A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Latempi (in aggiornamento) 1°2° Mayer 3° Odermatt 4° Allegre 5°. ...

alcinx : RT @neveitalia: Kriechmayr mago del super-g, altra vittoria a Garmisch: Inner e Paris, segnali... mondiali! #6Febbraio - neveitaliasport : RT @neveitalia: Kriechmayr mago del super-g, altra vittoria a Garmisch: Inner e Paris, segnali... mondiali! #6Febbraio - neveitalia : Kriechmayr mago del super-g, altra vittoria a Garmisch: Inner e Paris, segnali... mondiali! #6Febbraio… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del super G maschile #GarmischPartenkirchen 2021 #FISAlpine - zazoomblog : LIVE – Super-G maschile Garmisch 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #Super-G #maschile #Garmisch #2021: -