Sci alpino oggi | orari | tv | programma | pettorali superG Garmisch

oggi sabato 6 febbraio (ore 11.30) si disputa il superG maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. In terra tedesca andrà in scena l'ultima gara prima dei Mondiali di Cortina d'Ampezzo, l'evento odierno può essere considerato a tutti gli effetti una prova in vista della rassegna iridata. Si torna in pista dopo il superG di ieri. L'Italia si affiderà a Dominik Paris e Christof Innerhofe, desiderosi di piazzare una zampata alla vigilia dei Mondiali. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, la startlist e i pettorali di partenza del superG maschile di Garmisch. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su ...

