Obama su Rai 3 | domenica 7 febbraio sarà da Fazio

(Di sabato 6 febbraio 2021) Televisione:a “Che Tempo Che Fa” arriva Barack, ospite di Fabioper presentare la sua autobiografia Una terra promessa Barackl’ospite d’eccezione della puntata di ‘Che Tempo Che fa’ del 7, su Rai3. È la prima intervista in tv in Italia dell’ex presidente degli Stati Uniti, che nello studio di… L'articolo Corriere Nazionale.

CorrNazionale : Televisione: domenica 7 febbraio a “Che Tempo Che Fa” arriva #BarackObama, ospite di #FabioFazio per presentare la… - PietroSa11 : @chetempochefa @BarackObama @fabfazio @RaiTre Fate tanti i splendidi voi della Rai, ma sappiate che Obama ha accett… - pagnutti_marco : RT @laperlaneranera: Giugno 2016 su RAI 2 Voyager con Roberto Giacobbo PELIZZA donava al governo Renzi (2 viaggi da OBAMA) la scoperta di M… - Th3P3ck : RT @laperlaneranera: Giugno 2016 su RAI 2 Voyager con Roberto Giacobbo PELIZZA donava al governo Renzi (2 viaggi da OBAMA) la scoperta di M… - Stella72646015 : RT @laperlaneranera: Giugno 2016 su RAI 2 Voyager con Roberto Giacobbo PELIZZA donava al governo Renzi (2 viaggi da OBAMA) la scoperta di M… -

Ultime Notizie dalla rete : Obama Rai

Non si esclude, anche se laè avara di dettagli, chetocchi anche temi di stretta attualità, come l'elezione di Joe Biden, l'impeachment di Trump, l'emergenza coronavirus. 'Una terra ...Su3, a partire dalle 20.00, ci aspetta il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa. Questa ... il 44º Presidente degli Stati Uniti Barack. I programmi in onda su Mediaset Su Rete 4 va in ...Televisione: domenica 7 febbraio a “Che Tempo Che Fa” arriva Barack Obama, ospite di Fabio Fazio per presentare la sua autobiografia Una terra promessa Barack Obama sarà l’ospite d’eccezione della pun ...Barack e Michelle Obama in vesti di produttori lavorano a nuovi progetti con Netflix tra cui serie tv docuserie e film tv ...