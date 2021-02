Marilyn Manson | anche Corey Feldman accusa il cantante di abusi

(Di sabato 6 febbraio 2021)l'attoreha mosso delle accuse nei confronti di, affermando che da ormai una ventina d'anni ilmostra una vera e propria ossessione per lui. In un lungo post di Instagram, l'attoresi è unito alle recenti accuse nei confronti di, condividendo aneddoti relativi alle sue interazioni con il, e raccontando "l'ossessione che la star ha ormai da 20 anni" nei suoi confronti. Negli ultimi giorniè di nuovo al centro delle conversazione del web a seguito delle forti accuse da parte di sue ex-partner - inclusa l'attrice di Westworld Evan Rachel Wood - che si sono dichiarate vittime di ...

rxsguns : JJSJSJSJSJS CTM tiene la foto de Marilyn manson, lloro - heardswifty : QUELLI CHE DIFENDONO MARILYN MANSON E J*ONNY D*PP FANNO SCHIFO. - scrivere_stanca : Stanno cercando di far passare Marilyn Manson per un pazzo psicopatico! Ma ci rendiamo conto!?!? - sfiorata82 : RT @RollingStoneita: Dopo le accuse di molestie, Marilyn Manson è stato scaricato dal suo manager #6febbraio - LaurangelsLaura : @TerreImpervie Anche Lei accuserà Marilyn Manson ? -

In passato si era fatto realizzare una catena (anche quella ricoperta di diamanti) con il busto del suo idolo,. Valore? 100 mila dollari. Secondo la rivista People With Money, infatti, ...Anche l'attore Corey Feldman ha mosso delle accuse nei confronti di Marilyn Manson, affermando che da ormai una ventina d'anni il cantante mostra una vera e propria ossessione per lui. In un lungo pos ...Evan Rachel Wood torna all'attacco contro Marilyn Manson. Dopo che le sue prime accuse hanno trovato un'eco formidabile, l'attrice ...