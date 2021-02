Le riforme? Quelle vere fanno risparmiare. Balducci spiega perché (Di sabato 6 febbraio 2021) Il dibattito acceso sulla destinazione delle risorse del Next Generation EU si sta incrociando con quello sulle riforme. La domanda che ci vogliamo porre qui è: ma le radicali riforme di cui ha bisogno il nostro Paese richiedono investimenti di natura finanziaria? O, piuttosto, se non facciamo le riforme di cui abbiamo bisogno, non riusciremo a spendere le risorse finanziarie del Next Generation EU o, ancora peggio, queste risorse andranno ad incrementare l’area grigia delle risorse pubbliche sperperate in iniziative bordeline che servono solo a chi è pagato per metterle in opera. Qui di seguito faremo alcuni esempi: riforma della pubblica amministrazione e il nodo rappresentato dall’incrocio domanda/offerta di lavoro e formazione professionale. Vediamo i 2 punti singolarmente. Riforma della pubblica amministrazione. Qui si tratta ... Leggi su formiche (Di sabato 6 febbraio 2021) Il dibattito acceso sulla destinazione delle risorse del Next Generation EU si sta incrociando con quello sulle. La domanda che ci vogliamo porre qui è: ma le radicalidi cui ha bisogno il nostro Paese richiedono investimenti di natura finanziaria? O, piuttosto, se non facciamo ledi cui abbiamo bisogno, non riusciremo a spendere le risorse finanziarie del Next Generation EU o, ancora peggio, queste risorse andranno ad incrementare l’area grigia delle risorse pubbliche sperperate in iniziative bordeline che servono solo a chi è pagato per metterle in opera. Qui di seguito faremo alcuni esempi: riforma della pubblica amministrazione e il nodo rappresentato dall’incrocio domanda/offerta di lavoro e formazione professionale. Vediamo i 2 punti singolarmente. Riforma della pubblica amministrazione. Qui si tratta ...

