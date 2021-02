La regina Elisabetta celebra i 69 anni di un regno record

laviniaorefici : La regina Elisabetta raggiunge oggi i 69 anni di regno. Di solito il 6 febbraio lo trascorre nella residenza di San… - Accadde_Oggi : 1952 – Elisabetta II diventa regina alla morte del padre Giorgio VI del Regno Unito #AccaddeOggi - Accadde_Oggi : 1977 – Giorno del giubileo d'argento della regina Elisabetta II del Regno Unito #AccaddeOggi - Accadde_Oggi : 2002 – Giorno del giubileo d'oro della regina Elisabetta II del Regno Unito #AccaddeOggi - Accadde_Oggi : 2012 – Giorno del giubileo di diamante della regina Elisabetta II del Regno Unito #AccaddeOggi -

... pur essendo perfettamente consapevole " come dichiarò nel suo intervento sul panfilo della, il "Britannia", in cui la crème de la crème della grande finanza internazionale si ...... a cominciare dai diari privati del re Giorgio VI messi a disposizione dell'autore dallaII. Essa ripercorre l'intera vita di Churchill, rampollo di una antica e nobile famiglia, ...Su quel trono Elisabetta II, nata Elizabeth Alexandra Mary e figlia del re Giorgio VI, ci si trova ancora, 69 anni dopo: quando sta per compiere 95 anni (li farà ad aprile), è ancora lei Regina del ...Il 6 febbraio 1952 la regina Elisabetta ascendeva al trono. Ma a corte inizia il conto alla rovescia per il Giubileo di Platino, in programma nel 2022 ...