Juventus Roma streaming | dove vedere il match | no Rojadirecta

(Di sabato 6 febbraio 2021)day per i bianconeri. Oggi alle 18.00 va in scena, seconda giornata del girone di ritorno di Serie A. Pirlo dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter, si rituffa nel campionato,inseguire le milanesi. Pirlo deve fare i conti con la squalifica di Bentancur, che lo costringe a riil centrocampo: dentro Rabiot al fianco di Arthur, con McKennie e Chiesa a completare il reparto. Bonucci e Chiellini tornano al centro difesa, con Cuadrado e Danilo terzini, davanti all’ex di giornata Szczesny. In avanti c’è Morata con Cristiano Ronaldo: panchina per Kulusevski. Ancora ai box Dybala e Ramsey.formazioni...

All'Allianz Stadium la Juventus cerca di respingere l'assalto al terzo posto della Roma per consolidare il suo obiettivo Champions e non perdere contatto con la testa della classifica. Dzeko torna nella lista dei convocati ...DIRETTA: TESTA A TESTA La diretta di Juventus-Roma si è giocata a Torino per 89 volte di cui 11 all'Allianz Stadium. Nel nuovo stadio della Vecchia Signora non c'è stata praticamente mai storia ...Il doppio ex di Roma e Juventus Mirko Vucinic è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Queste uno stralcio delle sue parole: Qual è il primo pensiero in attesa della "sua" partita? «Che vorrei ...