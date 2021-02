Juve-Roma 2-0, bianconeri al terzo posto (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - La Juventus batte la Roma 2-0 e la scavalca al terzo posto della Serie A dopo la seconda giornata di ritorno. I bianconeri, protagonisti di una prova ordinata, sbloccano il risultato al 13' con il sinistro di Ronaldo. La Roma gestisce il possesso del pallone per lunghi tratti della gara ma fatica a rendersi pericolosa dalle parti della porta bianconera. Ronaldo sfiora il bis con un destro che si stampa sulla traversa. La Juve controlla e alla prima vera accelerazione della ripresa trova il raddoppio. Verticalizzazione per il neoentrato Kulusevski, palla al centro e Ibanez nel tentativo di anticipare Ronaldo infila nella propria porta. I campioni d'Italia, che devono recuperare un match, salgono a 42 punti. La Roma rimane a 40. "Avevamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - Lantus batte la2-0 e la scavalca aldella Serie A dopo la seconda giornata di ritorno. I, protagonisti di una prova ordinata, sbloccano il risultato al 13' con il sinistro di Ronaldo. Lagestisce il possesso del pallone per lunghi tratti della gara ma fatica a rendersi pericolosa dalle parti della porta bianconera. Ronaldo sfiora il bis con un destro che si stampa sulla traversa. Lacontrolla e alla prima vera accelerazione della ripresa trova il raddoppio. Verticalizzazione per il neoentrato Kulusevski, palla al centro e Ibanez nel tentativo di anticipare Ronaldo infila nella propria porta. I campioni d'Italia, che devono recuperare un match, salgono a 42 punti. Larimane a 40. "Avevamo ...

