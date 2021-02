Il (non) ruolo del Terzo settore nel Recovery Plan (Di sabato 6 febbraio 2021) In un Piano che voglia ricostruire le condizioni per lo sviluppo non solo economico ma anche sociale dell’Italia, il ruolo del Terzo settore e dell’economia sociale dovrebbe messo in primo piano, piuttosto che nascosto tra le righe. Invece nel Pnrr il Terzo settore è citato, in qualche punto, ma senza molta convinzione. Dell’economia sociale nessuna traccia del tutto. Quasi fossero temi estranei al compito, assegnato al Piano, di indicare le strade per rigenerare un Paese stremato. Eppure, se le indicazioni della Commissione europea su come spendere i fondi del NextGenerationEu fossero prese sul serio, andrebbe ricordato che Ursula von der Leyen, oltre ai temi del Green Deal e del futuro digitale dell’Europa, vede l’economia sociale e il non profit come uno dei perni per il rilancio dello sviluppo ... Leggi su linkiesta (Di sabato 6 febbraio 2021) In un Piano che voglia ricostruire le condizioni per lo sviluppo non solo economico ma anche sociale dell’Italia, ildele dell’economia sociale dovrebbe messo in primo piano, piuttosto che nascosto tra le righe. Invece nel Pnrr ilè citato, in qualche punto, ma senza molta convinzione. Dell’economia sociale nessuna traccia del tutto. Quasi fossero temi estranei al compito, assegnato al Piano, di indicare le strade per rigenerare un Paese stremato. Eppure, se le indicazioni della Commissione europea su come spendere i fondi del NextGenerationEu fossero prese sul serio, andrebbe ricordato che Ursula von der Leyen, oltre ai temi del Green Deal e del futuro digitale dell’Europa, vede l’economia sociale e il non profit come uno dei perni per il rilancio dello sviluppo ...

AnnalisaChirico : 'Conte ha mostrato di non voler abbandonare la scena politica e di voler avere un ruolo nel governo Draghi. Ma se D… - M5S_Europa : #Conte ha dimostrato che un cittadino onesto può ricoprire il ruolo di capo del Governo meglio dei politicanti ingr… - AntoVitiello : Torna a vincere il #Milan dopo una gara insidiosa a #Bologna (46 punti e 1° posto in classifica consolidato).… - gmultatuli : RT @rosadineve: Sembra che Morra abbia detto che non può sedersi assieme a gente che lui, dato il suo ruolo, sa essere vicini alla mafia.… - araccontarlo : RT @rosadineve: Sembra che Morra abbia detto che non può sedersi assieme a gente che lui, dato il suo ruolo, sa essere vicini alla mafia.… -

Ultime Notizie dalla rete : non ruolo Fatture elettroniche con bollo a domicilio

Non sono selezionate le fatture con tipo documento TD16, TD17, TD18 o TD19 (integrazione imposta da ... In caso di omesso pagamento, infine, prima dell'iscrizione a ruolo del debito, l'agenzia invia una ...

Triangle of Sadness: Ruben Östlund svela come ha girato il film con Woody Harrelson durante la pandemia

Il protagonista di Triangle of Sadness è Woody Harrelson nel ruolo di un marxista che lavora come ... è una superstar ma non si comporta come tale, è una persona davvero socievole e ci siamo divertiti ...

Il (non) ruolo del Terzo settore nel Recovery Plan Linkiesta.it Sanremo 2021, Giovanna Civitillo al Festival: il ruolo della moglie di Amadeus

La showgirl avrà un ruolo di primo piano nell'ambito della kermesse di cui il marito è conduttore e direttore artistico per il secondo anno. Al Festival di Sanremo 2021 ci sarà anche Giovanna Civitill ...

Sanremo 2021, il ruolo di Giovanna…"

La first lady di Sanremo 2021, moglie del direttore artistico, farà gli onori di casa nell’anteprima e porterà i telespettatori a conoscere chicche e dietro le quinte… Leggi Dopo i tanti anni a L'ered ...

sono selezionate le fatture con tipo documento TD16, TD17, TD18 o TD19 (integrazione imposta da ... In caso di omesso pagamento, infine, prima dell'iscrizione adel debito, l'agenzia invia una ...Il protagonista di Triangle of Sadness è Woody Harrelson neldi un marxista che lavora come ... è una superstar masi comporta come tale, è una persona davvero socievole e ci siamo divertiti ...La showgirl avrà un ruolo di primo piano nell'ambito della kermesse di cui il marito è conduttore e direttore artistico per il secondo anno. Al Festival di Sanremo 2021 ci sarà anche Giovanna Civitill ...La first lady di Sanremo 2021, moglie del direttore artistico, farà gli onori di casa nell’anteprima e porterà i telespettatori a conoscere chicche e dietro le quinte… Leggi Dopo i tanti anni a L'ered ...