Guida Tv domenica 7 febbraio 2021

Cosa c'è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv domenica 7 febbraio

Rai 1
ore 18:45 L'Eredità 
ore 20:00 Tg1
ore 20:35 Soliti Ignoti
ore 21:25 Mina Settembre 1×09-10 1a Tv 
ore 23:45 Speciale Tg1 

Rai 2
ore 19.40 NCIS Los Angeles 
ore 20:30 Tg2
ore 21:05 911 3×09 1a Tv Free
ore 21:50 911 1×01 1a Tv Free 
ore 22:40 La domenica Sportiva 

Rai 3
ore 19:00 Tg3 
ore 19:30 Tg Regione
ore 20:00 Che Tempo Che Fa 

Canale 5
ore 18.45 Caduta Libera
ore 20:00 Tg 5 
ore 20:35 Paperissima Sprint
ore 21:20 Live non è la D'Urso 
ore 1:30 TG 5 

Italia 1
ore 19:30 CSI Miami (2 ep.)
ore 21:20 Deadpool 2 1a Tv free 
Divertente secondo capitolo con il supereroe piu' dissacrante della Marvel. Dovrà proteggere un ragazzino da Cable, mutante venuto dal futuro per ucciderlo. 
ore 23:50 Pressing

