Governo | Salvini “Noi ci siamo | nessun veto”

"Non abbiamo posto condizioni come fanno altri partiti, che pongono veti. E' un momento in cui il bene del paese deve superare l'interesse partitico" Così il segretario della Lega Matteo Salvini al termine della consultazione con Mario Draghi. sfe/pc/red su Il Corriere della Città.

CarloCalenda : Certo possono far ridere Grillo e Salvini diventati pro Governo Draghi. Ma è una vita che auspichiamo la capacità d… - davidallegranti : Pd e LeU sono già nel caos perché esiste la possibilità concreta che la Lega appoggi il governo Draghi. Quando rica… - pfmajorino : #Salvini dice che preferisce stare al governo per gestire i 209 miliardi che starne fuori. Si dimentica (volutament… - vitube8991 : RT @SandroBonomi2: Clamorosa svolta di Salvini che appoggia il governo Draghi. Cmq bene. Alleanza nel quadro Nato, Europa. Pensate quel che… - insistente_ : Il PD disorientato dall'endorsement a Draghi di Salvini. L'operazione 'governo Ursula' non è riuscita. #GovernoDraghi -