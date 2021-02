Governo Draghi, Salvini apre: "Lega a disposizione, niente veti" (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - Non nasconde la soddisfazione Matteo Salvini. Con Draghi ha registrato coincidenze sui temi. Ci si può, quindi "mettere a disposizione". Al termine delle consultazioni con "il professor Mario Draghi" - complice il sole che si affaccia su Roma - Salvini coglie nel bel tempo sulla Capitale "l'auspicio migliore. Oggi, poi, è pure santa Dorotea". Il leader della Lega, dopo solo 30 minuti di colloquio con il premier incaricato, mette in risalto le convergenze, perché anche lui "vuole la ripartenza", anche lui ha una "idea di Italia che, per diversi aspetti, coincide con la nostra". E, quasi di riflesso, "si mette a disposizione di un Governo che si pone come obiettivo quello di tagliare tasse e burocrazia" una "squadra senza nessuna idea di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - Non nasconde la soddisfazione Matteo. Conha registrato coincidenze sui temi. Ci si può, quindi "mettere a". Al termine delle consultazioni con "il professor Mario" - complice il sole che si affaccia su Roma -coglie nel bel tempo sulla Capitale "l'auspicio migliore. Oggi, poi, è pure santa Dorotea". Il leader della, dopo solo 30 minuti di colloquio con il premier incaricato, mette in risalto le convergenze, perché anche lui "vuole la ripartenza", anche lui ha una "idea di Italia che, per diversi aspetti, coincide con la nostra". E, quasi di riflesso, "si mette adi unche si pone come obiettivo quello di tagliare tasse e burocrazia" una "squadra senza nessuna idea di ...

