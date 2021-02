Draghi, la maggioranza si allarga: l’apertura di Lega e M5S (Di domenica 7 febbraio 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini agita gli altri partiti: sintonia con il premier incaricato. Crimi: noi disponibili. E da domani parte un nuovo giro di colloqui Leggi su corriere (Di domenica 7 febbraio 2021) Il leader dellaMatteo Salvini agita gli altri partiti: sintonia con il premier incaricato. Crimi: noi disponibili. E da domani parte un nuovo giro di colloqui

StefanoFassina : Governo #Draghi è Governo del Presidente per affrontare emergenze: in maggioranza anche ?@LegaSalvini? e ?… - CarloCalenda : È più di un anno che con @emmabonino parliamo di maggioranza Ursula. Ci siamo sentiti dire un milione di volte che… - lucianonobili : Prima dicevano: “Non ce la farete mai, Conte troverà la maggioranza senza di voi”. Poi: “Non illudetevi, #Draghi no… - DeleteBorders : @Filippo_Casini @ksnt63 Una cosa è certa (fermo restando il mio disprezzo per la politica...ma visto che seguo l'at… - federic56795759 : RT @StefanoFelici2: Zingaretti a Draghi: 'il nuovo governo dovrà muoversi sul perimetro della maggioranza Conte bis.' Draghi risponde: 'io… -