Draghi e il governo, la mossa contro i veti: tecnici nei posti chiave (Di sabato 6 febbraio 2021) Il perimetro della maggioranza che sorreggerà l?esecutivo Draghi non c?è ed è complicato crearlo artificialmente con il criterio del tasso di europeismo o con il... Leggi su ilmattino (Di sabato 6 febbraio 2021) Il perimetro della maggioranza che sorreggerà l?esecutivonon c?è ed è complicato crearlo artificialmente con il criterio del tasso di europeismo o con il...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - salidaparallela : RT @Stefano173456: In sintesi Se noi m5s ci presentiamo difronte a Draghi e a tutti quelli che vogliono fare parte del suo governo, vuol di… - OresteBortoluz : RT @Libero_official: Una lunga telefonata tra #Draghi e #Grillo per convincere il #M5s ad aprire al nuovo governo. Lo scenario: #Crimi e #D… -