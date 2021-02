Così abbiamo fatto nascere la prima scuola superiore della città (Di sabato 6 febbraio 2021) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. In questa rubrica vogliamo raccontarvi le battaglie e le migliori iniziative portate avanti sul territorio dai portavoce, dagli attivisti e dai sindaci del MoVimento 5 Stelle, che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle loro città. Segnalateci qui la vostra storia guerriera! A cura di Raimondo Innamorato, sindaco del Comune di Noicattaro amministrato dal MoVimento 5 Stelle • IL PROBLEMA A Noicàttaro, città alle porte di Bari, non è mai esistita una scuola superiore. I ragazzi residenti in città per anni sono stati costretti ad utilizzare treni e pullman per raggiungere i Comuni limitrofi: anche 30 chilometri tutte le ... Leggi su ilblogdellestelle (Di sabato 6 febbraio 2021) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. In questa rubrica vogliamo raccontarvi le battaglie e le migliori iniziative portate avanti sul territorio dai portavoce, dagli attivisti e dai sindaci del MoVimento 5 Stelle, che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle loro. Segnalateci qui la vostra storia guerriera! A cura di Raimondo Innamorato, sindaco del Comune di Noicattaro amministrato dal MoVimento 5 Stelle • IL PROBLEMA A Noicàttaro,alle porte di Bari, non è mai esistita una. I ragazzi residenti inper anni sono stati costretti ad utilizzare treni e pullman per raggiungere i Comuni limitrofi: anche 30 chilometri tutte le ...

LiaQuartapelle : C’è una cosa, piccola e grande, che l’Italia può fare per la liberazione di #PatrickZaki: dargli la cittadinanza on… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Abbiamo una rosa ampia e per noi è molto importante giocando così tante gare in pochi giorni. B… - chiellini : ?? Ci abbiamo messo grinta e cuore, ma siamo solo a metà dell'opera!!! Avanti così!!! #InterJuve - David_Rossi70 : @MaleficoRojo Sarebbe bene che lo dimenticassero anche all'estero: ma che figure abbiamo fatto a mandare in giro uno così per due anni? - jhijx : @Aurarora2 @__Kekka___ Infatti è forte Rosalinda ma abbiamo dato precedenza a Dayane che veniva continuamente nomin… -

Ultime Notizie dalla rete : Così abbiamo Vaccino anti - covid: per chi è già guarito basta una sola dose?

Ma non tutti sono così sicuri. Per E. John Wherry, Direttore dell'Istituto di Immunologia dell'... E con la pandemia che "morde", non abbiamo certo il tempo di sottoporre ogni persona da vaccinare a un ...

Dai separatisti di Trapani nasce il comune di Misiliscemi: tutta la storia, dal comitato del 2005 al referendum che la politica ha snobbato

... "Una rambla che arrivi dalle colline fino al mare ", così spiega solo uno dei tanti progetti del comitato. Ma il perché del loro separatismo lo dice trachant: " Non abbiamo le fognature . L'acqua ...

«Così abbiamo deciso e ridato un futuro a sette persone in attesa» Corriere della Sera Ma non tutti sonosicuri. Per E. John Wherry, Direttore dell'Istituto di Immunologia dell'... E con la pandemia che "morde", noncerto il tempo di sottoporre ogni persona da vaccinare a un ...... "Una rambla che arrivi dalle colline fino al mare ",spiega solo uno dei tanti progetti del comitato. Ma il perché del loro separatismo lo dice trachant: " Nonle fognature . L'acqua ...