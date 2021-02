C’è posta per te: Elena rimasta vedova giovanissima con due bambine commuove Ciro Immobile (Di sabato 6 febbraio 2021) Ritorna C’è posta per te, con la quarta puntata. Primo ospite Ciro Immobile e la moglie Jessica, per fare una sorpresa a Elena, rimasta vedova con due figlie giovanissima. La morte dell’amatissimo marito, Fabrizio, ha trasformato Elena, riportandola a essere quella donna dal carattere di ferro, che non da spazio alle tenerezze, che era prima di incontrare il marito. La storia di Elena a C’è posta per te A chiedere l’intervento di Maria De Filippi sono la mamma di Elena, Elisa, e i due fratelli Miriam ed Emilio. I tre hanno raccontato la storia di Elena, la maggiore dei tre fratelli, alla seperazione dei genitori si è presa il peso delle responsabilità essendo presente ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Ritorna C’èper te, con la quarta puntata. Primo ospitee la moglie Jessica, per fare una sorpresa acon due figlie. La morte dell’amatissimo marito, Fabrizio, ha trasformato, riportandola a essere quella donna dal carattere di ferro, che non da spazio alle tenerezze, che era prima di incontrare il marito. La storia dia C’èper te A chiedere l’intervento di Maria De Filippi sono la mamma di, Elisa, e i due fratelli Miriam ed Emilio. I tre hanno raccontato la storia di, la maggiore dei tre fratelli, alla seperazione dei genitori si è presa il peso delle responsabilità essendo presente ...

