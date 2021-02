Camera di Commercio di Napoli, Fiola: Con la Stazione pelli per il tutelare il made in Italy (Di sabato 6 febbraio 2021) “In campo per tutelare il made in Italy, per formare e per favorire la ricerca”: è la ricetta del presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola. In una riflessione sulla newsletter della Stazione sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti, il presidente, sottolinea una nota, rilancia il ruolo della Camera di Commercio e commenta le nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria in base all’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge europea 2018, che riconosce alla Stazione Sperimentale un ruolo nazionale ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 febbraio 2021) “In campo perilin, per formare e per favorire la ricerca”: è la ricetta del presidente delladidi, Ciro. In una riflessione sulla newsletter dellasperimentale per l’industria dellee delle materie concianti, il presidente, sottolinea una nota, rilancia il ruolo delladie commenta le nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “ccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria in base all’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge europea 2018, che riconosce allaSperimentale un ruolo nazionale ...

michele_geraci : Sono stato invitato dalla Camera di Commercio #USA a #Shanghai per discutere dell'accordo #Cina #UE su… - larampait : #Napoli. #Fiola: “La #CameradiCommercio con la #SSIP per tutelare il #MadeinItaly” - foresta233 : RT @stefanoa99: Non facciamoci riconoscere eh ... La strana storia delle dimissioni del Presidente della Camera di Commercio Italiana per l… - AndreaSaviane1 : RT @e_quintavalle: Questa settimana i dati @istat_it #5febbraio su #commercio dettaglio ci dicono che a #Natale2020 la #Moda è settore che… - stefanoa99 : Non facciamoci riconoscere eh ... La strana storia delle dimissioni del Presidente della Camera di Commercio Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera Commercio Operazione Xydi. Deputato Perconti: "un segnale importante per mettere in sicurezza un territorio provato dalla crisi"

'La mafia agrigentina stava investendo e controllava il commercio di uva e altri prodotti agricoli nella provincia: un modo per i boss di accaparrarsi ...del Movimento Cinque Stelle alla Camera dei ...

Nuova sede per la Cgil di Imola a Poggio Piccolo

... segretaria generale della Camera del lavoro di Imola - . Quella che apriamo oggi è la ... tra Ca' Bianca, Poggio Piccolo e Osteria Grande, sono insediate oltre 800 imprese, tra commercio, logistica e ...

Camera Commercio Vibo, Calvetta resta segretario generale Zoom24.it Reggio. La Camera di commercio approva il "Piano del lavoro agile”

La Camera di commercio di Reggio Calabria ha approvato il “Piano del lavoro agile”. L’ente camerale è tra i primi anche a livello Nazionale ad aver approvato il piano. Così superata la fase pandemia i ...

Dalla Camera di Commercio una pioggia di contributi a fondo perduto

Al via altri due bandi dedicati all’innovazione e al cicloturismo. Grosseto: Partono da lunedì 8 febbraio i nuovi bandi camerali dedicati all’innovazione ed al cicloturismo. Il primo bando ha l’obiett ...

'La mafia agrigentina stava investendo e controllava ildi uva e altri prodotti agricoli nella provincia: un modo per i boss di accaparrarsi ...del Movimento Cinque Stelle alladei ...... segretaria generale delladel lavoro di Imola - . Quella che apriamo oggi è la ... tra Ca' Bianca, Poggio Piccolo e Osteria Grande, sono insediate oltre 800 imprese, tra, logistica e ...La Camera di commercio di Reggio Calabria ha approvato il “Piano del lavoro agile”. L’ente camerale è tra i primi anche a livello Nazionale ad aver approvato il piano. Così superata la fase pandemia i ...Al via altri due bandi dedicati all’innovazione e al cicloturismo. Grosseto: Partono da lunedì 8 febbraio i nuovi bandi camerali dedicati all’innovazione ed al cicloturismo. Il primo bando ha l’obiett ...