Caldo esagerato | ma è ormai al capolinea Meteo cambia | più invernale

(Di sabato 6 febbraio 2021) Come era nelle attese, ilha raggiunto l’apice con temperature incredibili per la stagione all’estremo Sud, in quello che è il mese statisticamente più freddo dell’anno. In Sicilia, nel palermitano la colonnina di mercurio ha sfiorato i 30 gradi, ma ha fattoin tutta la fascia tirrenica con picchi di 25 gradi e più. La punta massima più elevata, di +29.5°C, è stata registrata nella centralinadell’Osservatorio Astronomico di Palermo. Tale valore, se confermato, risulta vicinissimo al record diitaliano per febbraio, risalente al 1977 e registrato sempre a Palermo. Nel capoluogo palermitano, sull’aeroporto di Punta Raisi la temperatura non è mai scesa sotto i 21 gradi, un valore che rappresenterebbe il record di minima in questo mese. Oltre alla Sicilia, ilsensazionale ...

orosan1 : @Marco_dreams È molto esagerato,ho assistito al battesimo dove partecipano decine di bambini in ambiente caldo e co… - satvrnxa : sono a napoli sto morendo di caldo e ho un mal di testa esagerato qualcunx che mi venga a salvare - gabrioska_ : Si, sono proprio la palermitana media che quando fa un caldo esagerato corre a Mondello, cià. -

Ultime Notizie dalla rete : Caldo esagerato

Meteo Giornale

La sauna, undavvero. Lì dentro eravamo tutti schiacciati e poi avevamo anche la felpa. Non abbiamo nemmeno potuto toglierla, perché sotto non avevamo niente. Eravamo tutti sudati, ma ...Michelle Pfeiffer e i suoi beauty look più iconici guarda le foto Hairstyle rosso ma sofisticatoma non, il rosso ginger è la sfumatura perfetta per dare un tono passionale e allo ...Come era nelle attese, il caldo ha raggiunto l’apice con temperature incredibili per la stagione all’estremo Sud, in quello che è il mese statisticamente più freddo dell’anno. In Sicilia, nel palermit ...Inizia il mese conclusivo dell’inverno, quello che statisticamente dovrebbe essere il più freddo dell’anno almeno sul Sud Italia. L’assenza del freddo invernale caratterizzerà tutta questa prima parte ...