Blinken: «La Cina rispetti i diritti di Hong Kong, Tibet e uiguri» (Di sabato 6 febbraio 2021) Primo contatto tra il nuovo segretario di Stato Usa e Pechino. Il ministro di Biden chiede inoltre alla Repubblica popolare di condannare il golpe in Birmania Leggi su ilsole24ore (Di sabato 6 febbraio 2021) Primo contatto tra il nuovo segretario di Stato Usa e Pechino. Il ministro di Biden chiede inoltre alla Repubblica popolare di condannare il golpe in Birmania

Agenzia_Ansa : Usa, Blinken: Cina rispetti i diritti umani a Hong Kong e in Tibet - RaiNews : 'Gli Stati Uniti continueranno a lottare per i diritti umani e i valori democratici' ha detto Blinken - zazoomblog : Blinken: «La Cina rispetti i diritti di Hong Kong Tibet e uiguri» - #Blinken: #rispetti #diritti #Tibet - nglungee : RT @SkyTG24: Usa, il segretario di Stato Blinken: 'Cina rispetti diritti di Hong Kong, Tibet e uiguri' - TsuiJacky1 : RT @Agenzia_Ansa: Usa, Blinken: Cina rispetti i diritti umani a Hong Kong e in Tibet -