(Di sabato 6 febbraio 2021) Romania, . Aperta un’indagine. La chiesa ortodossa al centro delle polemiche. Un bambino ènell’acqua benedetta dopo il rito del. È successo in una chiesa ortodossa di Suceava, in Romania. Stando alle prime informazioni raccolte, ildi appena seia causa di un arresto cardiaco. Inutile purtroppo la corsa in ospedale. Il rito delnella chiesa ortodossa Il rito ortodosso delè differente da quello della nostra tradizione, che prevede che il sacerdote bagni la testa di chi riceve il sacramento del. Nel rito ortodosso, invece, il bambino viene immerso per tre volte nell’acqua. Si tratta di una pratica antica e da tempo al centro delle polemiche. Secondo i critici si tratta infatti di ...

Romania, bimbo di sei mesi morto durante il battesimo. Aperta un'indagine. La chiesa ortodossa al centro delle polemiche.La tragedia in Romania. Il portavoce della Chiesa ortodossa in pressing per modificare il rito del battesimo. L'ira dei vescovi tradizionalisti ...