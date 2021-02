Biden: “Trump inaffidabile, non riceva rapporti intelligence” (Di sabato 6 febbraio 2021) Donald Trump non riceverà più i briefing dell’intelligence, come avviene di solito con gli ex presidenti. Lo ha anticipato Joe Biden in un’intervista alla Cbs, che andrà in onda integralmente domenica in occasione del Super Bowl. “Penso di no”, ha risposto secco il presidente alla domanda se Trump debba ancora ricevere i briefing dei servizi. E questo a causa del “suo comportamento inaffidabile collegato alla rivolta” del 6 gennaio scorso contro il Campidoglio. Il presidente non è entrato nel merito dei timori riguardanti l’accesso del suo predecessore ai rapporti di intelligence: “Preferisco non speculare”. “Penso solo – ha sottolineato – che non c’è bisogno che lui li abbia. Qual è il valore di dargli l’accesso? Qual è l’impatto che avrebbe, se non il fatto che ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 febbraio 2021) Donaldnon riceverà più i briefing dell’, come avviene di solito con gli ex presidenti. Lo ha anticipato Joein un’intervista alla Cbs, che andrà in onda integralmente domenica in occasione del Super Bowl. “Penso di no”, ha risposto secco il presidente alla domanda sedebba ancora ricevere i briefing dei servizi. E questo a causa del “suo comportamentocollegato alla rivolta” del 6 gennaio scorso contro il Campidoglio. Il presidente non è entrato nel merito dei timori riguardanti l’accesso del suo predecessore aidi: “Preferisco non speculare”. “Penso solo – ha sottolineato – che non c’è bisogno che lui li abbia. Qual è il valore di dargli l’accesso? Qual è l’impatto che avrebbe, se non il fatto che ...

Il presidente Usa: "Non c'è bisogno che lui li abbia" Donald Trump non riceverà più i briefing dell'intelligence, come avviene di solito con gli ex presidenti. Lo ha anticipato Joe Biden in un'intervista alla Cbs, che andrà in onda integralmente domenica in ...

No, se si pensa che Biden ha pur sempre avuto sette milioni di voti in più di Trump (e non possono essere solo professori di Harvard e gay). Sì, se si pensa che quel rapporto appare profondamente ...

L'ex ministra nigeriana era osteggiata da Donald Trump che le preferiva il ministro del Commercio della Corea del Sud Yoo Myung-hee ...

Il Cremlino a muso duro sul caso Navalny: "Europa inaffidabile, i funzionari allontanati erano tra i ribelli". E il presidente Usa vuole sedersi al tavolo con l’Iran per trovare un nuovo accordo sul n ...

