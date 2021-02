Atp Melbourne 2: Evans e Auger-Aliassime in finale, battuti Chardy e Moutet (Di sabato 6 febbraio 2021) Saranno Felix Auger-Aliassime e Daniel Evans a sfidarsi in finale all’Atp di Melbourne 2 – Murray River Open 2021. Il canadese ha la meglio senza troppa fatica contro il francese Corentin Moutet, battuto in due set con il punteggio di 6-1 6-2. Successo netto anche per il britannico, che con un doppio 6-2 si impone sull’altro transalpino Jeremy Chardy. La finale è in programma domani, domenica 7 febbraio, non prima delle ore 4 del mattino (ora italiana). SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Saranno Felixe Daniela sfidarsi inall’Atp di2 – Murray River Open 2021. Il canadese ha la meglio senza troppa fatica contro il francese Corentin, battuto in due set con il punteggio di 6-1 6-2. Successo netto anche per il britannico, che con un doppio 6-2 si impone sull’altro transalpino Jeremy. Laè in programma domani, domenica 7 febbraio, non prima delle ore 4 del mattino (ora italiana). SportFace.

