Will Smith protagonista di Fast & Loose, diretto da David Leitch (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'attore Will Smith sarà il protagonista del film Fast & Loose, il nuovo progetto diretto da David Leitch dopo il successo di Deadpool 2. Will Smith sarà il protagonista di Fast & Loose, un nuovo film che avrà alla regia David Leitch, già autore dei successi Deadpool 2 e Hobbs & Shaw. Il progetto è stato inizialmente sviluppato per STXfilms e ora è al centro di una lotta per ottenerne i diritti che coinvolge anche Warner Bros, Paramount, MGM e Sony. Fast & Loose è stato scritto da Jon ed Eric Hoeber (Meg) e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'attoresarà ildel film, il nuovo progettodadopo il successo di Deadpool 2.sarà ildi, un nuovo film che avrà alla regia, già autore dei successi Deadpool 2 e Hobbs; Shaw. Il progetto è stato inizialmente sviluppato per STXfilms e ora è al centro di una lotta per ottenerne i diritti che coinvolge anche Warner Bros, Paramount, MGM e Sony.è stato scritto da Jon ed Eric Hoeber (Meg) e ...

ValeriaCamila87 : @ClpStmith con will smith, jsjsjsjs - commendador_ : @ansiavera Purtroppo sì. Il film horror di will smith sui poliziotti orchi. E poi c’erano le fate... - R1VER0ADX : @zaynluvs_ @noemixmalik COSO WILL SMITH oddio si chiama così non so fjehhs - MissElizabeth80 : #quellavoltacheDraghi disse 'Io sono leggenda' e Will Smith muto. - LellaMore64 : @Agenzia_Ansa @WHO Dovrebbero chiedere aiuto a Will Smith, Brad Pitt, Dustin Hoffman... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Will Smith Will Smith protagonista di Fast & Loose, diretto da David Leitch

Will Smith sarà il protagonista di Fast & Loose , un nuovo film che avrà alla regia David Leitch , già autore dei successi Deadpool 2 e Hobbs & Shaw. Il progetto è stato inizialmente sviluppato per ...

Aladdin: che fine ha fatto Mena Massoud? Si sta risollevando.

Se ripensate al remake di Aladdin uscito nel 2019, ripenserete probabilmente al Genio interpretato da Will Smith , amato o contestato a partire dal trailer: probabile che quasi nessuno pensi a Mena Massoud , ventinovenne di origini egiziane cresciuto in Canada dove ha iniziato a recitare. Nel film ...

Jaden Smith, rapper e attore figlio di Will Smith, è a Verona: le foto L'Arena Will Smith protagonista di Fast & Loose, diretto da David Leitch

L'attore Will Smith sarà il protagonista del film Fast & Loose, il nuovo progetto diretto da David Leitch dopo il successo di Deadpool 2. Will Smith sarà il protagonista di Fast & Loose, un nuovo film ...

Riparte il Sei Nazioni, la giovane Italia contro la Francia per superare il periodo nero. Smith: “Siamo avversari di noi stessi”

Rispetto ad un anno fa siamo cresciuti molto fisicamente e nella conoscenza del gioco, però per arrivare a certi livelli manca ancora molto. Riparte il Sei Nazioni, appena tre mesi dopo la conclusione ...

sarà il protagonista di Fast & Loose , un nuovo film che avrà alla regia David Leitch , già autore dei successi Deadpool 2 e Hobbs & Shaw. Il progetto è stato inizialmente sviluppato per ...Se ripensate al remake di Aladdin uscito nel 2019, ripenserete probabilmente al Genio interpretato da, amato o contestato a partire dal trailer: probabile che quasi nessuno pensi a Mena Massoud , ventinovenne di origini egiziane cresciuto in Canada dove ha iniziato a recitare. Nel film ...L'attore Will Smith sarà il protagonista del film Fast & Loose, il nuovo progetto diretto da David Leitch dopo il successo di Deadpool 2. Will Smith sarà il protagonista di Fast & Loose, un nuovo film ...Rispetto ad un anno fa siamo cresciuti molto fisicamente e nella conoscenza del gioco, però per arrivare a certi livelli manca ancora molto. Riparte il Sei Nazioni, appena tre mesi dopo la conclusione ...