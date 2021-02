Whatsapp | le truffe più pericolose che devi conoscere ed evitare

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Lesucontinuano ad essere un problema. Nonostante il trascorrere degli anni abbia reso più consapevoli gli utenti dei social – anche in virtù delle brutte esperienze con il phishing via mail – gli hacker continuano a cambiare strategia trovando nuovi modi per cercare di coglierci in fallo e di condividere dati personali o perfino l’account. Rispetto ai tempi in cui dovevamo preoccuparci delle catene di Sant’Antonio e dei messaggi truffa condivisi un po’ da tutti, ora il problema sono vere e proprie intrusioni all’interno del tuo profilo nel tentativo di ricattarti e costringerti a pagare un riscatto. Per questo motivo abbiamo raccolto le 5più comuni all’interno dell’app di messaggistica per aiutarti ad individuarle eddi incorrere in rischi inutili. Occhio ai link sui brand più ...

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp truffe

Rc auto, come avviene la truffa online Ma come si incappa nelleRc auto online? Il cliente, ...cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via), ......irreperibile dopo aver ottenuto il pagamento Redazione ON 4 Febbraio 2021 Facebook Twitter... truffatore seriale, irreperibile, ricercato da diversi anni per le molteplicicommesse ...C'è un nuovo contributo da fornire ai nostri lettori per quanto concerne il solito SMS Gruppo ISP, con cui malintenzionati ...Un 61enne di Chieti, convinto di aver trovato l’offerta più adatta alle proprie tasche, paga on line 700 euro di assicurazione per un’auto di grossa cilindrata. Era una truffa.