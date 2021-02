Vite Al Limite, Laura pesava 270 kg: oggi è uno schianto tutta curve (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un lungo percorso che l’ha portata da 270kg agli attuali 70. Una storia raccontata nel programma Vite al Limite , con il Dottor Nowzaradan. Ecco la nuova vita di Laura Perez. L’odissea di Laura Perez La clinica del Dottor Nowzaradan , tra polemiche e speranze, ha cambiato la vita di diversi pazienti. Alcune volte, il discusso Dottore, non ha potuto fare molto. In altri casi, invece, è riuscito nel suo obiettivo. Come nel caso di Laura Perez , arrivata nella famosa clinica di Houston – dove vengono girate le puntate di Vite al Limite , in italia trasmessa da Real Time – con il peso di 270kg. La donna è riuscita a perdere 200kg in un lungo, e certamente difficile ma soddisfacente percorso, in diversi anni. Perez, infatti, ha dapprima raggiunto i ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un lungo percorso che l’ha portata da 270kg agli attuali 70. Una storia raccontata nel programmaal, con il Dottor Nowzaradan. Ecco la nuova vita diPerez. L’odissea diPerez La clinica del Dottor Nowzaradan , tra polemiche e speranze, ha cambiato la vita di diversi pazienti. Alcune volte, il discusso Dottore, non ha potuto fare molto. In altri casi, invece, è riuscito nel suo obiettivo. Come nel caso diPerez , arrivata nella famosa clinica di Houston – dove vengono girate le puntate dial, in italia trasmessa da Real Time – con il peso di 270kg. La donna è riuscita a perdere 200kg in un lungo, e certamente difficile ma soddisfacente percorso, in diversi anni. Perez, infatti, ha dapprima raggiunto i ...

