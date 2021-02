Varianti Covid dilagano: lo scenario che ministero ed virologi temono (e che può metterci in ginocchio) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Se ci limitassimo a leggere i numeri del report della cabina di regia (ministero della Salute e Istituto superiore di sanità) sull?andamento dell?epidemia di Sars-CoV-2, il livello... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 5 febbraio 2021) Se ci limitassimo a leggere i numeri del report della cabina di regia (della Salute e Istituto superiore di sanità) sull?andamento dell?epidemia di Sars-CoV-2, il livello...

Agenzia_Ansa : L'Alto Adige in lockdown da lunedì. Allarme varianti del virus in Umbria #Covid #ANSA - robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in I… - LaStampa : Covid, dove sono diffuse le varianti in Italia: il caso Alto Adige e Abruzzo e il rischio di nuovi lockdown - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Sardegna torna gialla,non sono previste nuove ordinanze #Coronavirus - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Sardegna torna gialla,non sono previste nuove ordinanze #Coronavirus -